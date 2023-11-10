Muğla açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 45 düzensiz göçmeni kurtardı.

Datça açıklarında da düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince 15 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.