Haberler Yaşam Haberleri Muğla açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
Giriş Tarihi: 10.11.2023 21:05

Muğla açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ve Datça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botlardaki 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA
Muğla açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 45 düzensiz göçmeni kurtardı.

Datça açıklarında da düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince 15 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan: İsrail sabrımızı zorluyor, hayalden uyanacakları günler yakındır
Özgür Özel’den küstah sözler: Başkan Erdoğan’ı yönelik o çıkışına tepki yağdı: Haddini bil!
Son dakika: Başkan Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez
Ordu'nun Fatsa ilçesinde Dilan ve Engin Polat iddiası ortalığı karıştırmıştı... O kuyumcudan açıklama geldi
İYİ Parti'de istifa depremi! Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem istifa etti
CHP, İstanbul'daki 10 Kasım töreninde çelengi unuttu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Avrupa’da ilk mağlubiyetini yaşadı! Temsilcimiz, Ludogorets’e boyun eğdi…
İsmail Saymaz’dan skandal sözler: FETÖ’yü böyle aklamaya çalıştı…
İsrail'den kalleş saldırı: Sürgün yolundaki sivilleri bombaladı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA