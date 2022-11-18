Muğla Datça’da korkudan deprem! Akdeniz’de hissedildi: Kandilli AFAD 18 Kasım 2022 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Saat 20:14'te Muğla Datça'da deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularıyla depremin merkez üssünü, şiddetini ve depremden etkilenen bölgeleri araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Muğla deprem haberiyle beraber verileri paylaştı. İşte Kandilli son depremler listesi ile sarsıntıya ilişkin bilgiler…
SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
AFAD verilerine göre Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 20:14'te 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Büyüklük 4.1 (MW)
Yer Akdeniz - [233.63 km] Datça (Muğla)
Tarih(TS) 18-11-2022 20:14:36
Enlem 34.648
Boylam 26.839
Derinlik 6.03 (KM)