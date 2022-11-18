Haberler Yaşam Haberleri Muğla Datça’da korkudan deprem! Akdeniz’de hissedildi: Kandilli AFAD 18 Kasım 2022 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 18.11.2022 20:38

Muğla Datça’da korkudan deprem! Akdeniz’de hissedildi: Kandilli AFAD 18 Kasım 2022 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Muğla Datça’da saat 20:14'te 4.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.03 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Kahramanmaraş depremi sonrası sarsıntıyı hisseden vatandaşlar da panik yaşadı. Peki, Datça’da deprem mi oldu? İşte Son depremler listesi

Muğla Datça’da korkudan deprem! Akdeniz’de hissedildi: Kandilli AFAD 18 Kasım 2022 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Saat 20:14'te Muğla Datça'da deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularıyla depremin merkez üssünü, şiddetini ve depremden etkilenen bölgeleri araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Muğla deprem haberiyle beraber verileri paylaştı. İşte Kandilli son depremler listesi ile sarsıntıya ilişkin bilgiler…

SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 20:14'te 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Büyüklük 4.1 (MW)

Yer Akdeniz - [233.63 km] Datça (Muğla)

Tarih(TS) 18-11-2022 20:14:36

Enlem 34.648

Boylam 26.839

Derinlik 6.03 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Muğla Datça’da korkudan deprem! Akdeniz’de hissedildi: Kandilli AFAD 18 Kasım 2022 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
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