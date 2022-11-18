Muğla Datça’da korkudan deprem! Akdeniz’de hissedildi: Kandilli AFAD 18 Kasım 2022 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Saat 20:14'te Muğla Datça'da deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularıyla depremin merkez üssünü, şiddetini ve depremden etkilenen bölgeleri araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Muğla deprem haberiyle beraber verileri paylaştı. İşte Kandilli son depremler listesi ile sarsıntıya ilişkin bilgiler…