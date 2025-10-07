Haberler Yaşam Haberleri Muğla etkili yağışa teslim: Tekneler karaya vurdu, otomobiller sular altında kaldı...
Giriş Tarihi: 7.10.2025 13:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde Muğla genelinde şiddetli yapış uyarısı yapılmıştı. Muğla’nın ilçeleri etkili yağışa teslim oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ani sel ve su baskını gibi olaylara karşı vatandaşlara uyarı yapmıştı.Özellikle Menteşe, Marmaris, Ula, Fethiye, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde sabah saatlerinde yağış başladı. Bazı kıyı şeritlerinde rüzgârın saatte 60 kilometreye kadar çıktı. Fethiye, Marmaris, Menteşe ve Ortaca ilçelerinde sokaklar göle döndü, trafikte ilerlemek güçleşti. Bazı tarım alanları zarar gördü. Bodrum'un kıyı şeridinde işletmeler yağış ve dalgaların esiri oldu.

Ekipler, yağışlardan dolayı olumsuz bir durum yaşanmaması adına alarma geçti. Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.

