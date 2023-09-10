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Giriş Tarihi: 10.9.2023 18:35

Muğla Milas'ta 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 12 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde 5 otomobilin karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

İHA
Muğla Milas’ta 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 12 yaralı

Kaza, Milas-Ören karayolu İkiköy Mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, E.G. (38), Ü.K. (45), C.A. (61), O.K. (26) ve H.E.(44) kontrolündeki 5 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobillerde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan E.G., S.G., M.G., E.G., M.G., C.G., G.G., D.H.E., S.E., C.A., F.A. ve S.B. isimli 12 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Sürücülerden birinin hatalı sollama yaptığı iddia edilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muğla Milas'ta 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 12 yaralı
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