Muğla’da 153 uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 01 Mart 2025 – 15 Mart 2025 tarihleri arasında il genelinde zehir tacirlerine yönelik yapılan 153 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 7 kilo 34 gram skunk maddesi, 441 gram sentetik kannabinoid(bonzai) maddesi, 212 gram metamfetamin maddesi, 113 gram kokain maddesi, 245 gram esrar maddesi, 11 gram eroin maddesi, 271 adet sentetik ecza, 31 adet a4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 305 gram kenevir tohumu, 111 kök kenevir, 6 adet hassas terazi, ve 486.970 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

45 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan, 5 şahsa yasadışı ekim, 131 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak Suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan 29 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 4 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Zehir tacirleri ile mücadelenin il genelinde azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.