Muğla’da 1573 kaçak göçmen yakalandı, 11 organizatör tutuklandı

Muğla'da yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele sürüyor. Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından son 15 günden yürütülen operasyonlarda 1573 yabancı uyruklu kaçak göçmen, 19 organizatör şüphelisi yakalandı.

Kaçak göçmenler, ülkelerine iade işlemleri için Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Adliyeye sevk edilen 19 organizatör şüphelisinden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 8 araç, 6 bot ve 9 motor ele geçirildi. Muğla genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.