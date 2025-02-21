Muğla’da 18 yerleşim yeri fay üzerinde kalıyor!

Marmaris'te, alanında uzman isimlerin bir araya geldiği 'Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı' 21 Şubat Cuma günü başladı. Kahramanmaraş depremlerinden oluşan Sinevizyon Gösterisi ile başlayan olan çalıştayda, Kıyı Ege bölgesindeki deprem riski, afet öncesi hazırlıklar, kriz yönetimi ve afet sonrası yapılması gerekenler gibi konular ele alındı.

AFETE DİRENÇLİ KENTLER YARATMANIN YOLLARINI BULMALIYIZ

Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan "Santorinideki sismik aktivite kıyı Eceyi tedirgin etti. 2 yıl öle ülkemizi derinden sarsan 11 kentte yıkıma neden olan depremi yaşadık. Binlerce vatandaşımız yaralandı. Çok sayıda bina yıkıldı, hasar gördü. 149 milyar dolarlık ekonomik kayı yaşadık. Peki depremlere hazır mıyız? Cevabım hayır. TMMOB Jeoloji mühendisleri olarak toplumu doğal afetler konusunda bilinçlendirmek için bir çalışma başlattık. Raporlar hazırladık. Kamuyla paylaştık. Cumhurbaşkanı, bakanlar, valiler, ilgili kurumlar onlara gönderdik. Kıyı Ege kentlerine baktığımızda fay zonlarını tespit edip raporlar hazırladık. Muğla Büyükşehir belediye sınırlarında Menteşe Milas bölgesinde 18 yerleşim birimi doğrudan fay zonları üzerinde. Ege kıyılarındaki afet risklerini azaltma konusundaki tespitlerimizi paylaşmıştık. Büyük depremde ilgilileri uyarmıştık. Dikkate alınmadı. Afet suçlarına karşı adalet mekanizmasını kurmak zorundayız. 1957de Fethiye'deki depremde can kayıpları yaşandı. Bugüne kıyaslarsak nüfus katlandı. Kentler yerleşim alanları kıyı düzlüklerine kaydı. Jeolojik sakıncalı alanlar imara açıldı. Felaketin öngörmeliyiz. Afete dirençli kentler yaratmanın yollarını bulmalıyız" dedi.