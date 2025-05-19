Muğla’da 19 Mayıs Coşkusu! F-16 savaş uçaklarının gösterisi mest etti

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Muğla genelinde çok sayıda etkinliklerle kutlanıyor. Çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlikler gün boyu devam etti. Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Köyceğiz'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Marmaris'te, TCG Gökçeada Marmaris Limanı'na demirledi. Gemi, saat 10.00–12.00 ve 14.00–17.00 saatleri arasında ziyarete açıldı. Ziyaretçiler, Atatürk Meydanı'ndan sağlanacak deniz vasıtaları ile gemiye intikal etti.

Fethiye Dalış Okulu dalgıçları Önder Diktaş, Alperen Beyaz, Barış Safran ve Berkay Çetin Sarıyarlar koyu açıklarında dalış yaptı. Balık adamlar su altında balıklar arasında Türk bayraklarıyla 'tören geçişi' gerçekleştirdi. Bir dalgıç da üzerinde Atatürk ve Bandırma vapurunun bulunduğu '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun' yazılı afiş açtı. Menteşe'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlikler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-16 savaş uçaklarının gökyüzündeki gösterileriyle başladı. Vatandaşlar, F-16'ların yaptığı akrobatik hareketleri hayranlıkla izledi.

Gösterilerin ardından bando takımı eşliğinde Atatürk büstünden Menteşe Spor Salonu'na kadar Gençlik Yürüyüşü düzenlendi. Türk bayraklarıyla donatılan kortejde gençler ve vatandaşlar hep birlikte yürüyerek milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. Menteşe Spor Salonu'ndaki kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, genç sporcular jimnastik, basketbol ve tekvando branşlarında hünerlerini sergiledi. Gösteriler izleyicilerden büyük alkış alırken, Spor Lisesi öğrencileri ve halk oyunları ekibinin sahnelediği performanslar da beğeniyle izlendi.