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Giriş Tarihi: 16.4.2025 10:55 Son Güncelleme: 16.4.2025 11:00

Muğla'da 25 yaşındaki gencin sır kaybı! 72 saattir haber alınamıyor

Muğla’nın Ula ilçesinde 25 yaşındaki Mustafa Berkay Çırak’tan 72 saattir haber alınamıyor. Çırak’ın bulunması için AFAD, jandarma ve gönüllü sivil toplum kuruluşları (STK) ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Öte yandan yetkililer, vatandaşlardan bölgede herhangi bir bulgu veya bilgiye ulaşmaları halinde en yakın güvenlik birimine bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

İHA
Muğla’da 25 yaşındaki gencin sır kaybı! 72 saattir haber alınamıyor

Esnaf olduğu öğrenilen Mustafa Berkay Çırak motosikletiyle Köyceğiz ilçesine gezmeye gitti. Şahıstan bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Yapılan ihbarın ardından jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti ve bölgede kapsamlı bir arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda, 72 saattir kendisinden haber alınmayan Çırak'ın en son Yuvarlakçay civarında görüldüğü tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. İlk bulgulara göre, genç adamın o esnada tek başına olduğu bilgisine ulaşıldı.

Jandarma tarafından başlatılan arama faaliyetlerine, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri de destek verirken yetkililer vatandaşlardan bölgede herhangi bir bulgu veya bilgiye ulaşmaları halinde en yakın güvenlik birimine bilgi vermeleri çağrısında bulundu.



Mustafa Berkay Çırak'ın ailesi ve yakınları ise endişe içinde gelecek güzel bir haberi bekliyor.

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Muğla'da 25 yaşındaki gencin sır kaybı! 72 saattir haber alınamıyor
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