Muğla’da 25 yaşındaki gencin sır kaybı! 72 saattir haber alınamıyor

Esnaf olduğu öğrenilen Mustafa Berkay Çırak motosikletiyle Köyceğiz ilçesine gezmeye gitti. Şahıstan bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Yapılan ihbarın ardından jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti ve bölgede kapsamlı bir arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda, 72 saattir kendisinden haber alınmayan Çırak'ın en son Yuvarlakçay civarında görüldüğü tespit edildi.
Jandarma tarafından başlatılan arama faaliyetlerine, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri de destek verirken yetkililer vatandaşlardan bölgede herhangi bir bulgu veya bilgiye ulaşmaları halinde en yakın güvenlik birimine bilgi vermeleri çağrısında bulundu.
Mustafa Berkay Çırak'ın ailesi ve yakınları ise endişe içinde gelecek güzel bir haberi bekliyor.