Muğla’da 25 yaşındaki gencin sır kaybı! 72 saattir haber alınamıyor

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Yapılan ihbarın ardından jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti ve bölgede kapsamlı bir arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda, 72 saattir kendisinden haber alınmayan Çırak'ın en son Yuvarlakçay civarında görüldüğü tespit edildi.