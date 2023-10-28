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Giriş Tarihi: 28.10.2023 20:19

Muğla’da 5 kişinin öldüğü kazada araç şoförü gözaltına alındı

Muğla’daki Gökova Kavşağına yakın noktada meydana gelen 2 aracın karıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında araç şoförü Altan Özkan gözaltına alındı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’da 5 kişinin öldüğü kazada araç şoförü gözaltına alındı

Muğla Fethiye karayolu üzerinde Gökova Kavşağına yakın noktada, 25 yaşındaki Altan Özkan'ın idaresindeki 61 TS 631 plakalı araç, seyir halindeyken tali yoldan ana yola çıkan 70 yaşındaki Hörü Pekmezci'nin idaresindeki 48 AS 930 plakalı otomobile çarptı. Otomobiller çarpışmanın etkisiyle savruldu.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre Altan Özkan, Saadet Özkan hafif yaralanırken, Hörü Bekmezci, babaanne Gönül Akdeniz (58), 5 yaşındaki torun Alp Akdeniz ve anneanne Hatice Geriz hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Hacer Demirci ise kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında araç şoförü Altan Özkan gözaltına alındı.

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Muğla’da 5 kişinin öldüğü kazada araç şoförü gözaltına alındı
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