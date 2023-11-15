Muğla’da acı olay: Alzheimer hastası ölü bulundu!

Seydikemer ilçesi Gölbent Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Melehat Akar, 13 Kasım saat 23.00 sıralarında kayboldu. Eşi, kendisinden habersiz evden çıkan Akar'ı bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadını arama çalışması başlattı. Çalışmalara Afet ve Acil Durum (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) da destek verdi. Aramalar sonucu Akar'ın bu sabah, jandarma tarafından evine 3 kilometre mesafedeki zeytinlikte cansız bedeni bulundu.