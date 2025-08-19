Muğla’da akılalmaz olay! Pencereden eve girdi uyuyan kadına saldırdı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kurbanlar Sokak'ta 27 yaşındaki L.Ö., 11 Ağustos Pazartesi günü sabaha karşı çatı katındaki evinde uyurken pencereden içeri Cihan Ö. girdi. Bu durum karşısında direnmeye çalışan L.Ö.'nün ağzını kapattı. Bir süre direnen kadın bağırmaya başladı. Şüpheli bunun üzerine girdiği pencereden dışarı kaçtı. Yaşadığı durum karşısında mağdur olan kadın şikayette bulundu. Yapılan araştırmada yakalanan Cihan Ö., karşı apartmanda takıntılı olduğu bir kızı izlemek için çatıya çıktığını ve fark edilince panikle L.Ö.'nün çatı katındaki penceresinden içeri girdiğini iddia etti.

Olayın kamera kayıtlarında ise Cihan Ö.'nün 03:40 sularında çatı katının terasına çıkarak, yaklaşık 20 dakika oturduğu, daha sonra tekrar sokağa inip çevreyi kolaçan ettiği ve sigara içtikten sonra tekrar terasa çıktığı görüldü. Saldırganın 04:37 sularında elinde ayakkabılarla koşarak kaçtığı görüldü. L.Ö., "Şahsın evime hırsızlık amacıyla girdiğini düşünmüyorum. Çünkü telefonum ve tabletim görünür yerdeydi. Ben uyuyordum. Hırsızlık amacı ile girseydi eşyalarımı çalarak kaçardı. Şahsın ifadesinde dediği gibi ani korku ile evime girmiş olsaydı da ayakkabılarını çıkarmayı akıl edeceğini düşünmüyorum." dedi.

Şüpheli C.Ö.'nün başta taciz olmak üzere birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkında Kasten Yaralama, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Cinsel Saldırı suçlarından soruşturma başlatıldı. Olay sonrası karakola götürülen şüpheli Cihan Ö., ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genç kadın L.Ö., darp raporu alırken, uzaklaştırma kararı da çıkarttı. Yaşadığı korkuyu dile getiren L.Ö., "Artık yalnız evde duramıyorum, adresimi biliyor, ev sahibim çatıya kapı yaptırdı, pencerelere de korkuluk yaptıracak ama bu travmayı atlatmam çok zor." ifadelerini kullandı.