Muğla’da akrabalar arasında miras kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay gece yarısı Koru Köyü'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre H.A. ile kardeşi Y.A. arasında anne-babalarından kalma ve uzun süredir paylaşamadıkları köy evinden dolayı anlaşmazlık çıktı. Aylardır devam eden miras kavgasından dolayı araları açık olan iki kardeş gece yarısı yine aynı meseleden dolayı tartıştı. Yaşanan kavgada öfkesine hakim olamayan Y.A. tüfekle kardeşi ve yeğenine ateş açtı. Amcası Y.A.'nın açtığı ateş ile 28 yaşındaki Atilla Adar olay yerinde hayatını kaybederken, Atilla Adar'ın babası da aynı silahla açılan ateşte yaralandı.