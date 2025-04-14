Muğla’da akran şiddeti: Darbedip, o anları kayıt altına aldılar!

Ayrıca, hakaret ettiğini bu nedenle kendisini darp ve hakaret eden R.Ş.'den davacı ve şikayetçi oldu. Mağdur çocuğun annesi tarafından ifade verdikten sonra R.Ş.'nin kızına tehdit içerikli mesaj attığı şeklinde elinde mesaj olduğunu beyan ederek ekran görüntüsünü kolluk ekiplerine mesaj olarak gönderdi. Ayrıca bahse konu görüntüler incelendiğinde erkek çocuk Y. D.K. tarafından azmettirmeye yönelik söylemler olduğu tespit edildi. Ek olarak bahse konu görüntüyü çektiği iddia edilen yaşı küçük çocuk olan S.Ç. hakkında da soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, R.Ş. gözaltına alındı. Diğer şüpheliler, Y.D.K. ile S.Ç.'nin adliyede hazır edilmesi talimatı verildi.