Muğla’da akran şiddeti: Darbedip, o anları kayıt altına aldılar!

Muğla Yatağan'da akran şiddeti baş gösterdi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde 13 yaşındaki öğrenci D.D., akranı R. T. tarafından ağır biçimde darbedilip kayıt altına alındı. Konuyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.
Buna göre 13 Nisan'da polis merkezine intikal eden olayda F.C., öz kızı olan D.D.'nin 11 Nisan'da 23 Nisan Ortaokulu arka bahçesinde darp edildiğini öğrendiğini kızını darp eden R.Ş.'den davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etti. Mağdur D.D.'nin avukat eşliğinde alınan beyanında R.Ş.'nin yanına çağırdığını ve konuşmaya başladıklarını ve bir anda kendisini darp etmeye başladığını belirtti.
Ayrıca, hakaret ettiğini bu nedenle kendisini darp ve hakaret eden R.Ş.'den davacı ve şikayetçi oldu. Mağdur çocuğun annesi tarafından ifade verdikten sonra R.Ş.'nin kızına tehdit içerikli mesaj attığı şeklinde elinde mesaj olduğunu beyan ederek ekran görüntüsünü kolluk ekiplerine mesaj olarak gönderdi. Ayrıca bahse konu görüntüler incelendiğinde erkek çocuk Y. D.K. tarafından azmettirmeye yönelik söylemler olduğu tespit edildi. Ek olarak bahse konu görüntüyü çektiği iddia edilen yaşı küçük çocuk olan S.Ç. hakkında da soruşturma başlatıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, R.Ş. gözaltına alındı. Diğer şüpheliler, Y.D.K. ile S.Ç.'nin adliyede hazır edilmesi talimatı verildi.