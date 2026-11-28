İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre aşağıya düşen vatandaşı bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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