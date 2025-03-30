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Giriş Tarihi: 30.3.2025 19:07 Son Güncelleme: 30.3.2025 19:14

Muğla'da bayramın ilk gününde katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde otomobil sürücüsü, direksi,yon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki direğe ardından park halindeki otomobile çarptı. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

İHA
AA
Muğla’da bayramın ilk gününde katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla'daki kaza, Seydikemer ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 ABH 925 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 YARALI

Savrulan otomobil önce yol kenarındaki direğe, ardından sürücüsü fırından ekmek almak için duran 48 GD 858 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada araçlarda bulunan İbrahim K. (22), Bilal K. (24), Tolga Ü. (21) ve Münire C. (36) hayatını kaybederken, Barış Ç. (22) ve Ramazan I. (23) ağır yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 1 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muğla'da bayramın ilk gününde katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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