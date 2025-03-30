Muğla’da bayramın ilk gününde katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada araçlarda bulunan İbrahim K. (22), Bilal K. (24), Tolga Ü. (21) ve Münire C. (36) hayatını kaybederken, Barış Ç. (22) ve Ramazan I. (23) ağır yaralandı.