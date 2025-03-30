Muğla’da bayramın ilk gününde katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla'daki kaza, Seydikemer ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 ABH 925 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 YARALI
Savrulan otomobil önce yol kenarındaki direğe, ardından sürücüsü fırından ekmek almak için duran 48 GD 858 plakalı otomobile çarptı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 1 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.