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Giriş Tarihi: 26.6.2024 20:58 Son Güncelleme: 26.6.2024 21:21

Muğla’da damadını öldüren kayınpeder tutuklandı

Muğla’da damadı Bahtiyar Öztürk’ü bıçaklayarak öldüren kayınpeder Ergün Göçmen, annesinin evinin kömürlüğünde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Göçmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Muğla’da damadını öldüren kayınpeder tutuklandı

Muğla Yatağan'da yaşayan Bahtiyar Öztürk (24) ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Öztürk'ün eşi, Menteşe'de yaşayan babası Ergün Göçmen'e haber verdi. Bunun üzerine Göçmen, gece saatlerinde Yatağan'a gelerek dairenin dış kapısını tekmeleyerek içeri girdi. Kayınpeder Göçmen, damadı Öztürk'ü defalarca bıçaklayarak otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Öztürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Göçmen, Düğerek Mahallesinde annesinin evinin kömürlüğünde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göçmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Muğla’da damadını öldüren kayınpeder tutuklandı
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