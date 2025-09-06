Muğla’da direksiyon hakimiyetini kaybetti: Ortalık savaş alanına döndü!

KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Kaza sonrası olay yerine sağlık. Polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, iki araca çarparak apartmanın duvarını çarpması sonrası durabilen araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.