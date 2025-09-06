Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da direksiyon hakimiyetini kaybetti: Ortalık savaş alanına döndü!
Muğla’nın Milas ilçesinde, iki araca ve bir apartman duvarına çarpan araç, apartmanın zemin katındaki işyerine çarparak durabildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yürekleri ağza getiren kaza Milas İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 34 FD 5962 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki araca çarptı. Hızını alamayan sürücü apartman duvarını yıktı ve apartmanın zemin katındaki işyerine çarparak durabildi.

KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Kaza sonrası olay yerine sağlık. Polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, iki araca çarparak apartmanın duvarını çarpması sonrası durabilen araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

