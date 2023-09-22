Muğla’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobil çevre yolundan Aydın istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçerek, kamyonete çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan vatandaşı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastaneye sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü İsmail Macaroğlu olay yerinde hayatını kaybederken diğer araçta bulunan Orhan Turgay, Funda Turgay ile Oğuzhan Turgay yaralandı. Yaralılardan özel hastaneye kaldırılan Funda Turgay yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan Orhan Turgay'ın hayati tehlikesi bulunmazken, Oğuzhan Turgay'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden İsmail Macaroğlu ise Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.