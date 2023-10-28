Muğla Gökova’da feci kaza: 5 ölü, 1 yaralı

Muğla Fethiye karayolu üzerinde Gökova Kavşağına yakın noktada, 25 yaşındaki Altan Özkan'ın idaresindeki araç, seyir halindeyken tali yoldan ana yola çıkan 70 yaşındaki Hörü Pekmezci'nin idaresindeki otomobile çarptı.

Otomobiller çarpışmanın etkisiyle savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre Hörü Pekmezci, Gönül Akdeniz, Alp Akdeniz ve Altan Özkan hayatını kaybetti. Diğer ölen kişinin kimliği henüz belirlenemedi. Kazada yaralanan bir kişi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.