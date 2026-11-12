Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da feci kaza! Kırmızı ışıkta motosikletler çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 12.11.2026 08:53 Son Güncelleme: 12.11.2026 09:01

Muğla’da feci kaza! Kırmızı ışıkta motosikletler çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası yürekleri ağza getirdi. Bir motosikletin kırmızı ışıkta bekleyen başka bir motosiklete çarptı. Korkunç olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İşte detaylar…

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Muğla’da feci kaza! Kırmızı ışıkta motosikletler çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı!
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Kaza, gece saatlerinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. B.S. idaresindeki 01 UY 925 plakalı motosiklet, Konacık Jandarma Kavşağı'nda bekleyen 48 ART 876 plakalı başka bir motosiklete arkadan çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 1 KİŞİ YARALANDI

Kazada ışıkta bekleyen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, diğer sürücü B.S. yaralandı. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı motosikletli, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye başka bir motosikletli çarptı: 1 ölü, 1 yaralı! | Video

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MUĞLA #BODRUM

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Muğla’da feci kaza! Kırmızı ışıkta motosikletler çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı!
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