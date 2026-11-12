Muğla’da feci kaza! Kırmızı ışıkta motosikletler çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı!

1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 1 KİŞİ YARALANDI

Kazada ışıkta bekleyen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, diğer sürücü B.S. yaralandı. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı motosikletli, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye başka bir motosikletli çarptı: 1 ölü, 1 yaralı! | Video

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