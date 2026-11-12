Muğla’da feci kaza! Kırmızı ışıkta motosikletler çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı!

Kaza, gece saatlerinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. B.S. idaresindeki 01 UY 925 plakalı motosiklet, Konacık Jandarma Kavşağı'nda bekleyen 48 ART 876 plakalı başka bir motosiklete arkadan çarptı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 1 KİŞİ YARALANDI
Kazada ışıkta bekleyen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, diğer sürücü B.S. yaralandı. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı motosikletli, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.
Kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye başka bir motosikletli çarptı: 1 ölü, 1 yaralı! | Video