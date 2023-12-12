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Giriş Tarihi: 12.12.2023 00:48

Muğla'da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, jandarma, minibüs şoförü Gürkan Aydınhan'ı gözaltına aldı

DHA
Muğla’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Köyceğiz'in Kocabel mevkinde meydana geldi. Köyceğiz istikametinden Ortaca'ya seyir halinde olan İskender Yiğit (37) idaresindeki otomobil, anayol üzerinden dönüş yapmak isteyen Gürkan Aydınhan idaresindeki minibüse çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen sürücü İskender Yiğit ile yolcu Yeliz Aksoy'un (43) cenazeleri otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Minibüste yaralanan ve çevredeki hastanelere kaldırılan yolcular Aysel Aydınhan, Fatma Aydınhan ile Selenay Aydınhan, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Jandarma, minibüs şoförü Gürkan Aydınhan'ı gözaltına aldı.

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Muğla'da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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