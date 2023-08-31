Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da feci kaza! Sara nöbeti geçiren kamyon şoförü öğrenci servisine çarptı: 7 yaralı
Giriş Tarihi: 31.8.2023 15:46 Son Güncelleme: 31.8.2023 16:20

Muğla’da feci kaza! Sara nöbeti geçiren kamyon şoförü öğrenci servisine çarptı: 7 yaralı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde şoförünün sara nöbeti geçirdiği iddia edilen kamyonet, önündeki öğrenci servisine çarptı. Kazada 6’sı öğrenci 7 kişi yaralandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Muğla’da feci kaza! Sara nöbeti geçiren kamyon şoförü öğrenci servisine çarptı: 7 yaralı

Muğla'nın Ortaca Yerbelen Mahallesinde seyir halinde olan Güven Ç. yönetimindeki kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün sara nöbeti geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Hızlanan araç önünde ilerleyen Mustafa C. yönetimindeki öğrenci servisine arkadan çarptı. Kazada öğrenci servisinde bulunan 1 öğretmen ile 6 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Sara nöbeti geçiren ve kaza sonrası bilinci yerine gelmeyen kamyon şoförü Güven Ç.'de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Muğla’da feci kaza! Sara nöbeti geçiren kamyon şoförü öğrenci servisine çarptı: 7 yaralı
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