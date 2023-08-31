Muğla’da feci kaza! Sara nöbeti geçiren kamyon şoförü öğrenci servisine çarptı: 7 yaralı

Muğla'nın Ortaca Yerbelen Mahallesinde seyir halinde olan Güven Ç. yönetimindeki kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün sara nöbeti geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Hızlanan araç önünde ilerleyen Mustafa C. yönetimindeki öğrenci servisine arkadan çarptı. Kazada öğrenci servisinde bulunan 1 öğretmen ile 6 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Sara nöbeti geçiren ve kaza sonrası bilinci yerine gelmeyen kamyon şoförü Güven Ç.'de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.