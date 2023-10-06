Muğla’da feci kaza: Uzman çavuş hayatını kaybetti

Menteşe ilçesi Gülağzı mevkiinde Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığında görevli uzman çavuş Hakan Aktaş'ın kullandığı otomobiliyle seyir halindeyken Gülağzı ışıklı kavşakta Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Tahsin Çiçek'in kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Hakan Aktaş ambulans ile olay yerinden Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığında görevli uzman çavuş Hakan Aktaş'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Tahsin Çiçek ve yanında yolcu olarak bulunan Hüseyin Denli'nin hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı. Kaz ile ilgili soruşturma başlatıldı.