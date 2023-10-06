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Giriş Tarihi: 6.10.2023 12:00 Son Güncelleme: 6.10.2023 12:23

Muğla’da feci kaza: Uzman çavuş hayatını kaybetti

Muğla’nın Menteşe ilçesinde uzman çavuş ile polis kavşaktan çarpıştı. Kazada uzman çavuş Hakan Aktaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’da feci kaza: Uzman çavuş hayatını kaybetti

Menteşe ilçesi Gülağzı mevkiinde Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığında görevli uzman çavuş Hakan Aktaş'ın kullandığı otomobiliyle seyir halindeyken Gülağzı ışıklı kavşakta Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Tahsin Çiçek'in kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Hakan Aktaş ambulans ile olay yerinden Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığında görevli uzman çavuş Hakan Aktaş'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Tahsin Çiçek ve yanında yolcu olarak bulunan Hüseyin Denli'nin hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı. Kaz ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muğla’da feci kaza: Uzman çavuş hayatını kaybetti
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