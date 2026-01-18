Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da FETÖ operasyonu! 2 firari hükümlü yakalandı
Giriş Tarihi: 18.01.2026 17:20 Son Güncelleme: 18.01.2026 17:21

Muğla’da FETÖ operasyonu! 2 firari hükümlü yakalandı

FETÖ Silahlı Terör Örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve firari şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Muğla’da iki hükümlü yakalandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’da FETÖ operasyonu! 2 firari hükümlü yakalandı
  • ABONE OL

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Ortaca ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek gerçekleştirilen çalışmalarda, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlarda, Ortaca ilçesinde Ş.K., Fethiye ilçesinde ise H.K. isimli şahıslar yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da FETÖ operasyonu! 2 firari hükümlü yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz