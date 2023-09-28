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Giriş Tarihi: 28.9.2023 13:49

Muğla'da FETÖ yalanıyla İngiliz turisti 7 milyon TL dolandırdılar

Muğla'da, kendisini 'polis' olarak tanıtıp, telefonla aradığı İngiliz kadını 'Bankada kasada bulunan paralarınız FETÖ üyeleri tarafından sahteleri ile değiştirildi' diyerek yaklaşık 7 milyon liralık döviz ve altınlarını alarak dolandıran Abdülkadir Karataş (23), tutuklandı.

DHA
Muğla’da FETÖ yalanıyla İngiliz turisti 7 milyon TL dolandırdılar

Fethiye'de yerleşik olarak yaşayan İngiltere vatandaşı C.İ. (61), emniyete müracaat ederek, kendisini telefonla arayıp, 'polis' olarak tanıtan kişi tarafından 'Bankada kasada bulunan paralarınız FETÖ üyeleri tarafından sahteleri ile değiştirildi. Üzerinde parmak izi olan paraları bize teslim etmeniz gerekiyor. Terör örgütü üyelerini yakalayacağız' denildiğini söyledi. C.İ., Ortaca ilçesinde buluştuğu kişiye 156 bin dolar, 66 bin euro ve 500 gram altın verdiğini anlattı.
Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık şikayeti üzerine bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin bir taksiye bindiğini belirledi. Antalya kara yolunda durdurulan takside Abdülkadir Karataş, gözaltına alındı. Çanta içerisindeki altın ve dövizler ise sahibine teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karataş tutuklandı.

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Muğla'da FETÖ yalanıyla İngiliz turisti 7 milyon TL dolandırdılar
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