Muğla’da hayvan hırsızlığı yapan Akçanerik grubu çökertildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, Milas bölgesinde meydana gelen hayvan hırsızlığı olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanması maksadıyla Milas Bafa Jandarma Karakol Komutanlığı, İstihbarat Kısım Amirliği ve JASAT Timlerinden oluşan özel ekip oluşturuldu. Oluşturulan özel ekip tarafından 6 ay süren titiz ve ayrıntılı çalışma neticesinde Milas bölgesindeki hayvan hırsızlığı olaylarını gerçekleştiren Akçanerik grubu tespit edilerek takibe alındı.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Akçanerik grubuna yönelik Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın Söke ile Muğla Milas ilçesinde tespit edilen 8 şüpheliye yönelik 4 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve eklentileri ile şahıslara ait ahırlarda yapılan aramalarda, hırsızlık yapılan illere ait 3 çift ikiz/sahte ve çalıntı plaka, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklere ait çok miktarda kartuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin TL nakit para, 9 adet şüpheli şahıslara ait cep telefonu ve 6 adet kullanılmamış hayvan kulak küpesi ele geçirildi. Ayrıca 19 adet kullanılmış hayvan kulak küpesi ele geçirilmiş, şüpheli A.A.'nın ikamet adresinde yapılan aramada ise 2 adet büyükbaş (buzağı) hayvan ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen hayvanlar ile ilgili yapılan araştırmada hayvanların Milas Selimiye Mahallesinde ikamet eden Müşteki Mahmut Dönmez'e ait olduğu tespit edilerek hayvanlar sahibine teslim edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan eş zamanlı operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheliler V.A., A.A., S.A., A.A., H.A., V.A., S.A. ve S.K. Milas Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden V.A., S.A., A.A., V.A. ve S.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler H.A., A.A. ve S.A. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirilen operasyon neticesinde hayvan üreticileri rahat bir nefes alırken, yapılan çalışma sonucu Muğla'da 7, Aydın'da 1 ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 14 büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olayı aydınlatıldı.