Muğla’da iki ayrı kazada 1 kişi öldü 14 kişi yaralandı

Muğla'nın Yatağan ilçesi Kavak Mahallesi, dün akşam saatlerinde peş peşe meydana gelen iki trafik kazası ile sarsıldı. İlk kaza, saat 17.13 sıralarında gerçekleşti. H.D. isimli sürücünün kullandığı özel halk otobüsü, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Bu talihsiz olayda 6 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İkinci kaza ise, ilk kazanın ardından sadece 40 dakika sonra, saat 17.53'te meydana geldi. E.S. isimli sürücünün kullandığı ambulans, ilk kaza bölgesine yaralıları taşırken Kavak Mahallesi kavşağında zincirleme bir kazaya karıştı. Bu kazada 4 aracın yer aldığı olayda toplamda 8 kişi yaralandı. Her iki kaza da Kavak Mahallesi'nde yaşanırken, bölgedeki trafik güvenliği bir kez daha sorgulanır hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.