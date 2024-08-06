Muğla’da köpek faciası! 7 yaşındaki çocuk ölümden döndü

"VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE CİDDİ YARALAR VAR"

Artık ülke genelinde yaşanan bu tür köpek saldırılarının son bulmasını isteyen anne Serpil Döner, çocuğuna saldıran köpeğin başıboş olduğunu belirterek, insanları ve bu tür olayları görmezden gelip sadece 'hayvan hakkı' adı altında saldırgan köpekleri savunanlara sitem etti. Çocuğunun kol ve bacaklarının yanı sıra vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi yaralar olduğunu belirten anne Dönmez, ciddi bir sorun olan köpek sorunu ve köpek saldırılarının son bulmasını istedi.