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Giriş Tarihi: 6.8.2024 16:52 Son Güncelleme: 6.8.2024 16:56

Muğla'da köpek faciası! 7 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Gürültü ve çığlıklara koşan çevre sakinleri ile çocuğun ailesi 7 yaşındaki çocuğu köpeğin ağzından zorlukla kurtardı.

İHA
Muğla’da köpek faciası! 7 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Muğla'daki olay, Ortaca Yerbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinden markete gitmekte olan Serpil- Reşat Döner çiftinin 7 yaşındaki çocukları Osman Döner'e, mahallede yediemin deposu olarak kullanılan iş yerinde bulunan ve beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek saldırdı. Gürültü ve çığlıklara koşan çevre sakinleri ve çocuğun ailesi köpeğin ağzından 7 yaşındaki çocuğu zorlukla kurtardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vücudunun değişik yerlerinde ağır ısırık yarası olan çocuk bölgeye çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ortaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 7 yaşındaki çocuğun köpek ısırığının oluşturduğu yaraların yanında ciddi bir travma yaşadığı belirtildi.

"VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE CİDDİ YARALAR VAR"

Artık ülke genelinde yaşanan bu tür köpek saldırılarının son bulmasını isteyen anne Serpil Döner, çocuğuna saldıran köpeğin başıboş olduğunu belirterek, insanları ve bu tür olayları görmezden gelip sadece 'hayvan hakkı' adı altında saldırgan köpekleri savunanlara sitem etti. Çocuğunun kol ve bacaklarının yanı sıra vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi yaralar olduğunu belirten anne Dönmez, ciddi bir sorun olan köpek sorunu ve köpek saldırılarının son bulmasını istedi.

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Muğla'da köpek faciası! 7 yaşındaki çocuk ölümden döndü
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