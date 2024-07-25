Muğla’da korkunç kaza! 70 yaşındaki Erdoğan Kocael hayatını kaybetti

Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Erdoğan Kocael'in itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.