Muğla’da korkunç kaza! 70 yaşındaki Erdoğan Kocael hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kavşakta turist transfer minibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Erdoğan Kocael (70), hayatını kaybetti.
Kaza, Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy Mahallesi Kavşağı'nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Erdoğan Kocael, kullandığı 48 FT 118 plakalı otomobille kavşakta ambulansa yol verdi. Ambulansın geçmesinin ardından kontrolsüz şekilde kavşağa girdiği öne sürülen Kocael'in kullandığı otomobil, M.A yönetimindeki 07 AZT 654 plakalı turist transfer minibüsü ile çarpıştı. Otomobilinde sıkışan Erdoğan Kocael, olay yerinde hayatını kaybetti.