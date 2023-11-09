Muğla’da korkunç kaza! Otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü!

Tolun'un durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken, otobüsün yedek şoför Selim Açıkgöz, "Otobüste 10 yolcu vardı. Sol şeritten ilerliyorduk. Otomobil sağ şeritten gelip, otobüsün önüne geçti. Bize fren yapmaya fırsat bırakmadı. İkimiz de aynı istikametten geliyorduk" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...