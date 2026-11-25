Olay, İnlice Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki beton mikserinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Beton mikseri sürücüsü kendi çabaları ile yangını söndüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
BETON MİKSERİ ALEV TOPUNA DÖNDÜ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri bölgedeki araç trafiğini durdurdu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.