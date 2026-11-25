Olay, İnlice Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki beton mikserinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Beton mikseri sürücüsü kendi çabaları ile yangını söndüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.