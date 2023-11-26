Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
Giriş Tarihi: 26.11.2023 13:10

Muğla'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu

Muğla'da kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle tekneler battı, seralar ile iş yerleri zarar gördü. Bodrum ilçesinde fırtına ve sağanak, Ortakent Mahallesi'nde limandaki bir sürat botu ve yelkenli tekneyi batırdı.

AA
Muğla’da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gece saatlerinden sabaha kadar kuvvetli rüzgarla yağış etkili oldu. Rüzgar nedeniyle bazı seraların naylonları yırtıldı, ağaçlar devrildi.

Şehit Fethi Bey Parkı bölgesinde lodosun etkisiyle yükselen dalgalar kordona ulaştı. Derelerden gelen yağmur suyu, Fethiye Körfezi'nin rengini kahverengiye dönüştürdü.

SÜRAT BOTU VE TEKNE BATTI

Bodrum ilçesinde fırtına ve sağanak, Ortakent Mahallesi'nde limandaki bir sürat botu ve yelkenli tekneyi batırdı.

Gümüşlük Mahallesi'nde sahil kenarındaki 20'ye yakın işletmenin masa ve sandalyeleri sürüklendi, bazılarının çatıları uçtu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, zarar gören bölgelerde incelemede bulundu, belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

KAPANAN YOLLAR İŞ MAKİNELERİYLE AÇILDI

Ayrıca, Seydikemer ilçesinde Yakaköy Mahallesi'nin ortasından geçen dere, şiddetli yağış nedeniyle taştı. Taşkın sonucu kapanan yollar iş makineleriyle açıldı. Selde mahsur kalan küçük ve büyükbaş hayvanlar İtfaiye, jandarma ve belediye ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Jacob Rothschild'den "İsrail'i biz kurduk" itirafı: Bu plana ulaşmak 3 bin yıl sürdü
Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamir eden baba oğul öldürüldü, anne yaralı
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan hava durumu uyarısı: 81 ilde teyakkuza geçildi! AFAD, turuncu ve sarı kodlu illeri sıraladı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sanchez'in açıklamaları İspanya ve İsrail arasında diplomatik kriz başlattı
Mesele Seçil Erzan’dan ibaret değil
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! Bağışıklığı güçlendiren altın besin! Direkt hücreleri etkiliyor
Son dakika haberi: Galatasaray'dan gol yağmuru! Cimbom Alanyaspor'u farklı geçti
Siyasetin nabzı ve Güneydoğu’nun gizemli şehri
Faiz artış döngüsünde sona doğru
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA