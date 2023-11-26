Muğla’da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gece saatlerinden sabaha kadar kuvvetli rüzgarla yağış etkili oldu. Rüzgar nedeniyle bazı seraların naylonları yırtıldı, ağaçlar devrildi.

Şehit Fethi Bey Parkı bölgesinde lodosun etkisiyle yükselen dalgalar kordona ulaştı. Derelerden gelen yağmur suyu, Fethiye Körfezi'nin rengini kahverengiye dönüştürdü.

SÜRAT BOTU VE TEKNE BATTI

Bodrum ilçesinde fırtına ve sağanak, Ortakent Mahallesi'nde limandaki bir sürat botu ve yelkenli tekneyi batırdı.

Gümüşlük Mahallesi'nde sahil kenarındaki 20'ye yakın işletmenin masa ve sandalyeleri sürüklendi, bazılarının çatıları uçtu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, zarar gören bölgelerde incelemede bulundu, belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

KAPANAN YOLLAR İŞ MAKİNELERİYLE AÇILDI

Ayrıca, Seydikemer ilçesinde Yakaköy Mahallesi'nin ortasından geçen dere, şiddetli yağış nedeniyle taştı. Taşkın sonucu kapanan yollar iş makineleriyle açıldı. Selde mahsur kalan küçük ve büyükbaş hayvanlar İtfaiye, jandarma ve belediye ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.