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Giriş Tarihi: 2.9.2023 14:47

Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgede zaman zaman yağmur etkili oluyor.

Muğla’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Marmaris'in Karacahisar bölgesi Gökova Körfezi'ne bakan Tuzla ve Löngöz koyları arasında kalan kesimindeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz, 5 su tankeri, 3 uçak ve 5 helikopter sevk edildi.

Karadan ulaşımın güç olduğu bölgede, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandan, bölgede zaman zaman yağmurun etkili olduğu belirtildi.

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Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor...
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