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Giriş Tarihi: 30.1.2025 23:31

Muğla'da otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Muğla’da otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Yatağan'ın Kayırlı mevkisinde meydana geldi. Yatağan istikametine seyir halinde olan Mehmet Bingöl (57) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mehmet Bingöl ile araçta bulunan Sevcan Bingöl ve Özlem Bingöl yaralandı. Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaraların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ilv ilgili inceleme başlatıldı.

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Muğla'da otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var
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