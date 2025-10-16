Muğla’da paraşüt kazası!

44 yaşındaki Alman paraşütçü özel bir hastaneye kaldırılırken yoğun bakım altına alındı. Alman paraşütçünün durumunun kritik olduğu öğrenildi. Dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi olan Fethiye Ölüdeniz'e hem tatil hem de yamaç paraşütü deneyimini arttırmak için geldiği öğrenilen 44 yaşındaki Alman paraşütçü F.S. öğle saatlerinde yamaç paraşütü ile uçmak için Babadağ'a çıktı.

Babadağ'ın 1700 metrelik pistinde arkadaşlarıyla birlikte gerekli hazırlıklarını yapan Alman paraşütçü F.S. single (tekli) olarak başarılı şekilde uçuş yaptı. Ölüdeniz semalarında yaklaşık 200 metre yükseklikte akrobasi hareketleri yapan Alman paraşütçü F.S. havada takla atarken kendi paraşütünün içine düştü. Yedek paraşütünü açamayan F.S.kıyıya yaklaşık 300 metre uzaklıkta denize çakıldı.

Alman paraşütçünün denize düştüğünü gören Kaplan Kelebekler kooperatif üyelerine ait gezi teknesi hemen harekete geçerek denize düşen paraşütçüye ulaşıp ,paraşütü ile birlikte denizden çıkarıp süratle kıyıya ulaştırdı. 112 acil çağrı merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve Ölüdeniz Jandarma ekipleri harekete geçti. Tekneden kıyıya çıkarılan Alman paraşütçü sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethiye özel Lokman Hekim esnaf Hastanesi'ne kaldırıldı. Alman paraşütçü F.S. yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Paraşüt kazası ile ilgili soruşturma Ölüdeniz Jandarma Karakol komutanlığı tarafından sürdürülüyor.