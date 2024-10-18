Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da peş peşe orman yangınları! Yoğun rüzgara rağmen müdahale sürüyor
Giriş Tarihi: 18.10.2024 10:05 Son Güncelleme: 18.10.2024 10:33

Muğla’da peş peşe orman yangınları! Yoğun rüzgara rağmen müdahale sürüyor

Muğla'da dün gece Dalaman ve Ortaca'da başlayıp devam eden yangınlarla mücadele havadan ve karadan devam ederken sabaha karşı Gökova ve Milas'ta da yangın başladı. Muğla’da rüzgarın yoğun olduğu bölgelerde peş peşe çıkan yangınlara müdahale sürüyor. Yerleşim yerlerinde yangın bölgede çıkan yangından dolayı vatandaşlar tahliye edildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Muğla’da peş peşe orman yangınları! Yoğun rüzgara rağmen müdahale sürüyor

Muğla'nın Ortaca ile Dalaman ilçesinde peş peşe henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ortaca ilçesinin Okçular Mahallesi ve Dalaman Taşbaşı Mahallesinde yakın noktada çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ortaca'daki yangın yaklaşık 3 saat süren çalışma neticesinden söndürüldü. Dalamanda yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Dalaman Taşbaşı köyünde dün akşam saatlerinde başlayan yangın söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte devam ediyor. Yangına 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 288 orman personeli kararan müdahale ediyor.

Sabah gün doğumuyla birlikte 6 uçak ve 1 helikopter havadan söndürme çalışmalarına başladı. Bölgede yaklaşık 50 kilometre hızda rüzgarın olduğu belirtilirken, yangını söndürme çalışmaları seferberlik halinde sürüyor. Yangına mücadeleye yöre halkı da tanker ve ekipman desteği veriyor.
Yangınlarla mücadele havadan ve karadan devam ederken sabaha karşı Gökova ve Milas'ta da yangın başladı.

Gökova Körfezi Turnalı Mevkiinde de çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 131 orman personeli karadan müdahale ediyor. Yoğun rüzgarın olduğu bölgede 5 helikopter ve 1 uçak havadan müdahale ediyor. Öte yandan Milas Dibekdere Köyü yakınlarında saat 05.40 da orman yangını çıktı. Yangına 7 arazöz, 2 su tankeri ve 45 personel karadan 1 helikopter havadan müdahale ediyor.

11 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangın, çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik. Eski bir, iki yanan yapı var. Allah'a şükür, can güvenliğiyle ilgili şimdilik bir sıkıntı yok. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Taşbaşı Mahallesi'nde diğer haneleri de tahliye edebiliriz. Yangının durumuna göre hareket edeceğiz" dedi.

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Muğla’da peş peşe orman yangınları! Yoğun rüzgara rağmen müdahale sürüyor
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