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Giriş Tarihi: 4.8.2025 16:28

Muğla'da sahile örülen duvar tepki çekti! Ekipler inceleme başlattı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Koyu'nda bir kişinin sahil şeridini taş duvarla çevirerek halkın kullanımına kapatması tepilere yol açtı...

DHA Yaşam
Muğla’da sahile örülen duvar tepki çekti! Ekipler inceleme başlattı

Muğla'nın Milas ilçesinde Çökertme Koyu'nda bir kişinin sahil şeridini taş duvarla çevirip, prefabrik yapı yerleştirerek halkın kullanımına kapatması sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Milas'a bağlı Çökertme Mahallesi sınırlarında bulunan ve doğal yapısıyla dikkat çeken Çökertme Koyu'nda, sahil kısmının bir bölümünün taş duvarla çevrilip içine prefabrik yapı yerleştirildiği, kıyıya da ip çekilerek denize girişin engellendiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepkilere neden olurken, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. Bu kapsamda ekipler, yapının mevzuata uygun olup olmadığını denetleyecek.

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Muğla'da sahile örülen duvar tepki çekti! Ekipler inceleme başlattı
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