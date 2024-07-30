Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da sığınma talebinde bulunan öğrenci PKK/KCK terör örgütü üyesi çıktı
Giriş Tarihi: 30.7.2024 01:09 Son Güncelleme: 30.7.2024 01:19

Muğla'da sığınma talebinde bulunan öğrenci PKK/KCK terör örgütü üyesi çıktı

Muğla’da zabıtanın dikkati sayesinde kadın sığınma evi talebinde bulunan kadının PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’da sığınma talebinde bulunan öğrenci PKK/KCK terör örgütü üyesi çıktı

Menteşe ilçesinde şehirlerarası yolcu otogarında öğrenci P.E. (19), özel güvenlik görevlisi kadından kadın sığınma evi talebinde bulundu. Özel güvenlik görevlisi, zabıta ile irtibat kurması için kendisini zabıtaya yönlendirdi. Otogarda görevli zabıta, P.E'nin telefonunu kullandığı esnada telefonunda terör örgütü PKK/KCK'ya ait örgütsel resimler gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Muğla Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmesinin ardından Menteşe Otogarı'na Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan görüşmede örgüte katılmak amacıyla Van'a gideceğini belirten P.E., PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan savcılığın talimatı ile gözaltına alındı. P.E.'nin cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

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Muğla'da sığınma talebinde bulunan öğrenci PKK/KCK terör örgütü üyesi çıktı
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