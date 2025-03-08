Muğla’da silah teşhirine son: 11 şüpheliye adli işlem

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ruhsatsız silah bulunduran ve sosyal medya hesaplarından silah teşhir eden şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Bodrum, Milas, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Marmaris ilçelerinde yapılan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet yivsiz av tüfeği, 8 adet tabancalara ait şarjör, 1.299 adet tabanca fişeği, 16 adet kurusıkı tabanca fişeği, 20 adet tüfek kartuşu, 32 karton (320 paket) gümrük kaçağı sigara ve 6 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Toplamda 11 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem yapıldı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.