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Giriş Tarihi: 17.5.2025 20:31 Son Güncelleme: 17.5.2025 20:44

Muğla’da Sosyal Güvenlik Haftası coşkuyla kutlandı

Muğla’da Sosyal Güvenlik Haftasının, bu yıl 19. yıl dönümü kutlandı. SGK’nın 19. yıl etkinlikleri kapsamında yüzlerce personel ve yakınları, sportif ve kültürel yarışmalarla dolu dolu bir hafta geçirdi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’da Sosyal Güvenlik Haftası coşkuyla kutlandı

Muğla'da 16 Mayıs 2006 tarihinde yayımlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile birlikte kutlamaya başlamış olduğumuz Sosyal Güvenlik Haftasının, bu yıl 19. yıl dönümünü kutlanıyor.

Bu kapsamda Muğla genelinde sosyal güvenlik sisteminin temel paydaşları olan işçi, işveren, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve Mülki İdare Amirleri ziyaretleri yapıldı. Personelin motivasyonunu ve kurumsal bağlılığını artırmak amacıyla düzenlenen eğitim ve seminerler yanında haftaya özel olarak Müdürlük bünyesinde çeşitli sportif ve kültürel etkinlikler de düzenlendi.

Gerçekleştirilen etkinlikler arasında geleneksel olan kaşıkla yumurta taşıma, çuval içerisinde koşma, tek parmakta sopa taşıma ve halat çekme yarışları yanı sıra tekler ve çiftler masa tenisi, dart, üç bant bilardo, langırt, voleybol, ayak voleybolu, oryantiring oyunları ile bilgi yarışması ve mini konser etkinliği yer aldı. Söz konusu etkinliklere 313 SGK personeli ve yakınları bizzat yarışmacı olarak katıldı. Etkinlikler kapsamında dereceye girenlere ödül verildi.

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Muğla’da Sosyal Güvenlik Haftası coşkuyla kutlandı
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