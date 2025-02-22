Muğla’da suç örgütü lideri yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca hakkında, 'Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanmak, sahte banka veya kredi kartı üretme, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etme veya bulundurma, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama' suçları olmak üzere 4 ayrı suçtan 11 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan O.K. yakalandı.

Ayrıca, '24 Eylül 2024 tarihinde Yılmazlar' suç örgütüne yönelik Muğla merkezli dört ilde yapılan operasyonun firari örgüt liderlerinden '5 yıl, 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.D. de yakalandı. Ula Akyaka Mahallesi Obruklar Mevkiinde saklandıkları villada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21 Şubat 2025 tarihinde yapılan operasyonda yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.