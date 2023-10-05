Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da susuzluk kapıya dayandı! Suyu biten baraj kapatıldı
Giriş Tarihi: 5.10.2023 15:00 Son Güncelleme: 5.10.2023 15:28

Muğla’da susuzluk kapıya dayandı! Suyu biten baraj kapatıldı

Bodrum Mumcular Mahallesinde bulunan baraj, su kalmaması nedeniyle kapatıldı. Geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 10 Milyon metreküp su sağlanan barajdan bu yıl düşük miktarda su depolanırken bu su da tamamen bitti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’da susuzluk kapıya dayandı! Suyu biten baraj kapatıldı

Son yıllarda yaşanan kuraklık ve artan su kullanımından kaynaklı olarak seviyesi geçtiğimiz yıllara göre çok düşük kalan Mumcular barajındaki su tükendi. Bodrum Mumcular Barajında su seviyesinin yüzde 8 dolaylarına düşmesi üzerine baraj kapatılarak su iletimi kesildi.

18 milyon metreküp dolum hacmine sahip olan Mumcular Barajında 1 Ocak 2023 itibariyle sadece 6,37 milyon metreküp su depolanabildi. Su rezervlerinin düşüklüğü nedeniyle yaz aylarında daha büyük su sorunlarının yaşanmaması için 25 Nisan'a kadar Mumcular Barajından su alınmadı. 26 Nisan itibariyle barajdan su alınarak Bodrum halkına verilmeye başlandı. Bu süreçte ise Bodrum'un kış nüfusunun yaz nüfusuna göre düşük olması nedeniyle alternatif su kaynaklarından besleme yapıldı.

Barajın DSİ tarafından yüzde 66'lık kısmının tarımsal sulama yüzde 36'lık kısmının ise içme suyu olarak verilmesi nedeniyle bu yıl sadece Mumcular barajından Bodrum'a 3,38 milyon metreküp içme suyu sağlanabildi. Geçtiğimiz yıl ise bu rakam 6,9 milyon metreküp olarak tespit edilmişti. Her geçen yıl düşen baraj seviyeleri bu yıl etkisini daha da arttırırken barajdan Yarımadaya su verilmesi tamamen sona erdi.

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Muğla’da susuzluk kapıya dayandı! Suyu biten baraj kapatıldı
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