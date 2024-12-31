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Giriş Tarihi: 31.12.2024 10:33 Son Güncelleme: 31.12.2024 10:40

Muğla’da trafikte 2 kişi darp eden 4 şüpheli tutuklandı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde trafikte seyir halindeyken tartıştığı iki kişiyi darp eden 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’da trafikte 2 kişi darp eden 4 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde seyir haline iken şüphelilerin de içerisinde bulunduğu araç ile sollama yüzünden tartılma yaşandı. Tartışma sırasında şüphelilerin araçtan inerek müştekileri sert bir cisimle darp ettikleri, ayni zamanda şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde müştekilere kafa ve yumruk atmak sureti ile yaraladıkları belirlendi. Durmus A. ve Hazar K.'nın kırık meydana geldi.

Şüpheliler, alınan savunmalarında çelişkili ifadeler vererek suçlamayı kabul etmedi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Muğla’da trafikte 2 kişi darp eden 4 şüpheli tutuklandı
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