Muğla’da trafikte 2 kişi darp eden 4 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde seyir haline iken şüphelilerin de içerisinde bulunduğu araç ile sollama yüzünden tartılma yaşandı. Tartışma sırasında şüphelilerin araçtan inerek müştekileri sert bir cisimle darp ettikleri, ayni zamanda şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde müştekilere kafa ve yumruk atmak sureti ile yaraladıkları belirlendi. Durmus A. ve Hazar K.'nın kırık meydana geldi.

Şüpheliler, alınan savunmalarında çelişkili ifadeler vererek suçlamayı kabul etmedi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.