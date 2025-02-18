Muğla’da turist sayısında yüzde 18 artış

Gözde turizm merkezi Muğla, 2025 yılının ilk ayında da yabancı turistlerin vazgeçilmez adres oldu. Muğla, 2025 yılının ilk ayında yabancı turistlerin vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam etti. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Ocak ayında 12 bin 134 yabancı turistin ziyaret ettiği ilde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik bir artış yaşandı.

EN FAZLA TURİST HAVA LİMANLARINDAN GİRİŞ YAPTI

Muğla'ya gelen turistlerin büyük bir kısmı, hava yolunu tercih etti. Dalaman Havalimanı'ndan 3 bin 681, Milas Bodrum Havalimanı'ndan ise bin 883 turist giriş yaptı. Bodrum ve Marmaris Limanlarından gelen turist sayısı ise sırasıyla 3 bin 859 ve bin 75 oldu.

İNGİLİZLER İLK SIRADA

Muğla'ya gelen yabancı turistlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, İngiltere 2 bin 835 kişiyle en fazla turist gönderen ülke oldu. İrlanda 622 turistle ikinci, Rusya ise 434 turistle üçüncü sırada yer aldı. Yunanistan 322 kişiyle dördüncü, Ukrayna ise 155 kişiyle beşinci sırada kendine yer buldu.