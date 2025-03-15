Muğla’da uyuşturucu operasyonu! Evini imalathaneye çevirmiş

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesinde ikamet eden Ü.A.nın ikametinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14 Mart 2025 günü uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Operasyonda madde arama köpeği 'Misket' ile birlikte yapılan aramada 2.450 gr. skunk esrar, 80 kök kenevir bitkisi, 45 gr. kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 35 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi, 1 adet 7.65 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 9.65 mm. çapında ruhsatsız toplu tabanca, 30 adet 7.65 mm. çapında fişek ve 53 adet 9.65 mm. çapında fişek ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.