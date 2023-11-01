Muğla’da uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 19 kişi tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, 16 kim-31 kim tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 180 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, şüpheli şahıslarda toplamda 742 gram kubar esrar, 155 gram metamfetamin, 98 kök kenevir bitkisi, 11 gram kenevir tohumu, 75 gram eroin, 594,5 gram kokain, 687,83 gram toz esrar, 5.351 gram skunk, 3 gram sentetik bonzai, 109 adet ecstasy, 51 adet uyuşturucu madde aparatı, 133 adet sentetik ecza, 17 adet captagon, 3 adet hassas terazi, 5 adet elektronik terazi, 1,27 gram sentetik kannabinoid, 21 adet kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2 adet ruhsatsız silah ve 98 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 207 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Adli makamlarca 19 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, il genelinde uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.