Muğla’da ‘Vali hanım çileği’ üreticinin yüzünü güldürdü

Muğla Valiliği himayesinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ve 6 etap boyunca devam eden 1, 2 milyon TL bütçe ile yüzlerce aileye gelir kaynağı olan "Vali Hanım Çileği" projesi Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı desteği ile devam ediyor.



'VALİ HANIM ÇİLEĞİ' ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

6 etap boyunca 400 dekar alanda üretim yapılan projenin 7'nci etabında 250 dekar alanda üretim yapılacak. 85 ailenin faydalanacağı yaklaşık 3 Milyon liralık projenin 2 milyon 317 bin 500 TL kısmı hibe olarak Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından karşılanıyor.

İki yıl boyunca devam edecek projede çilek fidesi, malç, sulama için gerekli sistem, gübre ve ilaç gibi destekler sağlanacak Kırsal yaşamda kadın çiftçilerin ve kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, köyden kente göçün engellenebilmesi ve alternatif gelir kaynakları oluşturulması için çalışma yapıldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve aynı zamanda Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi önceki dönem Muğla Valisi Sayın Esengül Civelek Hanımefendinin başlattı "Vali Hanım Çileği" projesi Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın desteği ile üreticinin yüzünü güldürmeye devam etti.

Çiftçilerimizin gelir seviyesini arttıran projenin devamlılığı noktasında gereken desteğin sağlandığını ve projenin kırsal kalkınmada kilit rol oynadığını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla için tarım ve hayvancılığın önemli olduğunu, bu nedenle vatandaş odaklı projelerle çiftçilerimizin refah seviyesinin arttırılması çalışmalarına hız verildiğini söyledi. Vali Orhan Tavlı, Kırsal kalkınmaya destek olmanın yanında turizm sektörüne de katma değer sağlayan, üreticinin yüzünü güldüren projelere destek vermeye devam edileceğini ifade etti.