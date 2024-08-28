Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da yanan alanlarda ağaçlandırma çalışması başladı
Giriş Tarihi: 28.8.2024 13:40 Son Güncelleme: 28.8.2024 13:49

Muğla’da yanan alanlarda ağaçlandırma çalışması başladı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde yanan alanların tekrar orman örtüsüne kavuşması için yapılacak ağaçlandırma ve silvikültürel yöntemlerle ilgili sahada arazi etüt çalışmaları yapıldı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’da yanan alanlarda ağaçlandırma çalışması başladı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde yanan alanların tekrar orman örtüsüne kavuşması için yapılacak ağaçlandırma ve silvikültürel yöntemlerle ilgili sahada arazi etüt çalışmaları yapıldı.

Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında 18 Ağustos'ta çıkan yangında yanan alanlardaki etüt çalışması Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Güller başkanlığında Ağaçlandırma Şube Müdürü Olcay Karataş, Silvikültür Şube Müdürü Melahat Gedik, Etüt Proje Başmühendisi Hüseyin Altuntaş ve Yatağan Orman İşletme Müdürü Beril Öztürk'ün katılımıyla yapıldı.

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Muğla’da yanan alanlarda ağaçlandırma çalışması başladı
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