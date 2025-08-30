Muğla’da yangın söndürme uçağı zorunlu iniş yaptı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir yangın söndürme uçağı arıza nedeniyle boş araziye acil iniş yapmak zorunda kaldı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, olayla ilgili yaptığı açıklamada, uçağın Hacıbayramlar Mahallesi Sepetçi mevkiine sert bir iniş gerçekleştirdiğini belirtti. Sert iniş nedeniyle uçakta hasar meydana geldiği bildirildi.

Uçağın pilotu Hasan Bahar, kontrol amacıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İlk bilgilere göre pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Vali Dr. İdris Akbıyık, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ile birlikte, Orman Genel hafif şekilde yaralanan Pilot Hasan Bahar'ı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İl Sağlık Müdürü Eriş Başaran Akça'dan Pilot Hasan Bahar'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Akbıyık, pilotumuzun bir süre daha müşahede altında tutulacağını belirterek, "Orman camiamıza, vatanımıza, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denizli Buldan'daki yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımız, Muğla Milas Havalimanı'na dönüş esnasında Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Köyü'ne teknik bir nedenle acil iniş yapmak zorunda kalmış, sert inişin etkisiyle uçakta hasar meydana gelmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu çok şükür iyidir. Orman teşkilatımıza ve kahraman personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tüm ekiplerimizi her türlü kazadan ve beladan korusun." dedi.